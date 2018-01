Zuurdesemtoast met krabsla en avocado uit La Mamma

Voor de krabsla: kook de krabben in een court bouillon. Breek de schalen en haal het vlees uit de krab. Snij fijn. Meng dit vlees met verse) mayonaise, een fijngesneden sjalotje, peper en zout.

Voor de krabmayonaise: Stoof de schalen en kop van de krab aan in olijfolie. Voeg de grofgesneden groenten toe. Stoof kort mee aan. Voeg het tomatenconcentraat toe. Blus met water en breng aan de kook. Kruid met peper en zout. Laat 20 minuten pruttelen, zeef door en laat inkoken tot een krachtige jus.

Maak een mayonaise en breng op smaak met een beetje van de krabsiroop. Doe in een spuitzak.

Voor de toast: snij het brood in snedes. Bak ze krokant in flink wat olijfolie. Laat uitlekken op keukenpapier.

Voor de avocadocrème: mix olijfolie met avocadovruchtvlees, peper, zout, limoensap, koriander en jonge spinazie. Haal eventueel door een fijne zeef en doe in een spuitzak.

Voor de afwerking: Sergio serveert het in het karkas van een krab, wij houden het iets eenvoudiger. Snij het vruchtvlees van een tweede avocado in plakjes. Verdeel de krabsla over de toast. Spuit er dotjes mayonaise en avocadocrème op. Werk af met plakjes verse avocado, olijfolie en fleur de sel. Versier eventueel met wat verse zeewieren en tomatenpoeder.