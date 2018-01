Exotische rijstpap met mango, passievrucht en ananas van Sergio Herman

Voor de karamel: doe suiker en water in een kookpotje. Breng aan de kook op een matig vuurtje en laat sudderen tot je een lichtbruine karamel krijgt.

Haal van het vuur. Blus met room. Voeg de boter en een snuifje fleur de sel toe. Bewaar in een spuitflesje en laat twee uur opstijven in de koelkast.

Voor de rijstpap: doe de rijst met de melk, het merg van de vanillestok en de vanillestok zelf in een kookpot. Breng aan de kook, zet het vuur zachter en roer gedurende 25 à 30 minuten tot de rijst gaar is.

Schil en snij de mango in stukjes. Lepel de pitjes uit de passievrucht en hak de basilicum fijn. Meng dit alles en de crème anglaise onder de rijstpap. Zo krijg je een rijke rijstpap, ook wel Riz Condé genoemd.

Doe de rijstpap in kommetjes. Schil en snij een ananas in stukjes. Verdeel die over de rijstpap.