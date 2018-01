Appeltaart met vanille-ijs van Sergio Herman

Bedek de bakvorm met bakpapier. Stort het beslag in de taartvorm. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij in partjes. Verdeel de partjes over de taart en plaats de taart nu 25 minuten in de voorverwarmde oven.

Haal de taart uit de oven. Laat even afkoelen. Verdeel er de amandelschilfers over. De bollen ijs kan je apart of op de taart serveren. Versier eventueel wat met eetbare bloempjes of munt. Smakelijk.