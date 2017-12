Citroen met granité van limoncello en pistachecremeux uit La Mamma

In La Mamma kookt Sergio Herman voor de mama's van bekende personen. Wil je je wagen aan Sergio zijn kookkunsten? We laten ons inspireren door Sergio Herman en geven je onze versie van het dessert mee. Veel succes!

Speciaal voor Marco Borsato maakt Sergio Herman een granité van limoncello en pistachecremeux. Een zomers dessertje in de winter.

Tip: Reken 15g per eidooier, 2g per gewoon gelatineblaadjes. Pistachepasta vind je in gespecialiseerde winkels of ga eens langs bij je favoriete bakker of patissier.