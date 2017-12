Tiramisu met koffie-ijs uit La Mamma

Voor de tiramisu: splits de eieren. Klop de dooiers los met de suiker.

Roer er de mascarpone onder. Zorg dat er geen klonters zijn.

Klop de eiwitten op.

Spatel onder het mascarponemengsel.

Meng Amaretto met espressokoffie. Dop de lange vingers of boudoirkoekjes in dit mengsel.

Leg per kommetje vier koekjes. Giet er het mascarponemengsel over. Laat vier uur opstijven in de koelkast.

Voor de afwerking: smelt de chocolade au bain marie of in de microgolf (roer wel om de 20 seconden). Leg een bakpapiertje op een plaat of plank. Stort de chocolade uit op het bakpapier. Leg er een tweede bakpapier op. Rol er over met een deegrol, zodat je een dun vlak krijgt tussen twee bakpapiertjes. Laat nu een uur opstijven in de koelkast. Breek daarna willekeurig in stukken.

Verkruimel voor de chocoladecrumble chocoladekoekjes in stukjes.

Zeef cacaopoeder over de tiramisu. Steek er de chocoladestukken in. Versier met chocoladecrumble, wat bloempjes en cress of muntblaadjes.