Zeeuwse mosselen met groene kruiden, witte wijn en venkel uit La Mamma

Verhit olijfolie in een grote pot.Stoof de look, ui en selder aan. Voeg de mosselen toe en blus met de witte wijn.

Voor de wittewijnsaus: Snij de sjalot en look fijn. Stoof ze aan in een klontje boter. Blus met witte wijn en laat inkoken tot bijna droog.

Voor de kruidencoulis: Was de kruiden. Zwier droog. Blancheer ze kort en verfris in ijswater. Cutter tot coulis. Voeg olijfolie toe tot het een mooie coulis is.

Voor de venkel: Was en snij de venkel in staafjes. Verhit de olijfolie en bak ze kort op. Laat afkoelen. Meng met sap van een halve citroen.

Voor de afwerking: Snij de sjalot in fijne ringetjes. Neem een kommetje. Leg er mosselen in een halve schelp in. Overgiet met de saus en verdeel er de venkel over. Werk af met druppels groene coulis, groene kruiden en sjalot. Rasp er wat citroen over.